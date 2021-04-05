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Hangi ülke kaç aşı yaptı! İşte Türkiye'nin sırası!

Koronavirüs salgınına karşı aşılama kampanyaları dünya çapında hızla devam ediyor. ABD, 165 milyon 50 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke oldu. Türkiye ise sıralaması ile "aşı yok" diyen kronik muhaliflere adeta tokat gibi bir yanıt verdi. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 6. sırada yer aldı.

Güncel / 05 Nisan 2021 Pazartesi 19:15
Hangi ülke kaç aşı yaptı! İşte Türkiye'nin sırası!

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamak amacıyla 664 milyon dozdan fazla aşı yapıldığı bildirildi.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, ABD 165 milyon 50 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken; onu 139 milyon 970 bin doz ile Çin, 79 milyon 110 bin doz ile Hindistan, 36 milyon 900 bin ile İngiltere, 21 milyon 100 bin ile Brezilya, 17 milyon 93 bin ile Türkiye, 14 milyon 400 bin ile Almanya, 12 milyon 292 bin ile Endonezya, 12 milyon 600 bin ile Fransa, 12 milyon 300 bin ile Rusya, 11 milyon 100 ile İtalya, 10 milyon 800 bin ile Şili izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke İsrail oldu. Şu ana dek uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı İsrail'de her 100 kişiye düşen doz sayısı 116,79 oldu. Bu ülkeyi 103,8 doz ile Seyşeller, 86,74 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 56,43 ile Şili, 54,36 ile İngiltere, 49,35 ile ABD, 48,04 Bahreyn ve 45,09 ile Maldivler izledi.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 6. ÜLKE

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 5 Nisan itibarıyla 17 milyon 93 bin 571 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer alırken, her 100 kişiye düşen aşı sayısı 19,15 oldu.

9 milyon 343 bin 819 kişiye ilk doz, 7 milyon 39 bin 815 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

KUZEY-GÜNEY UÇURUMU

Aşıların kıtalara göre dağılımında, Asya kıtası 293 milyon 300 bin aşı ile ilk sırada yer alırken, onu 182 milyon 890 bin ile Kuzey Amerika ve 134 milyon 880 bin aşı ile Avrupa izliyor.

Güney Yarım Küre'de yer alan kıta ve bölgeler ise kuzeydekilerin gerisinde kaldı. Güney Amerika'da 40 milyon 940 bin, Afrika'da 11 milyon 821 bin, Okyanusya'da 911 bin 848 doz aşı yapıldı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşılarının, biri hariç, tamamı iki doz halinde ve aralıklı olarak uygulanıyor.

Dolayısıyla uygulanan doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlanmış olduğu anlamına gelmiyor.

Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 132 milyon 4 bini aşarken, virüs nedeniyle 2 milyon 867 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

HindistanBirleşik Arap EmirlikleriSeyşellerEndonezyaİngiltere

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