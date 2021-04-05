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'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle kovulmuştu... CHP'den ödül!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılan anaokulu öğretmeni, CHP tarafından müdür olarak atandı.

Siyaset / 05 Nisan 2021 Pazartesi 09:07
'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle kovulmuştu... CHP'den ödül!

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir anaokulunda öğretmenlik yapan Bengü Kavlan, geçen yıl kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıkça 'Ermeni ve Yahudi' diye hakaret edince, hakkında soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırıldı.

Sabah'ın haberine göre CHP İlçe teşkilatı ise Kavlak'a sahip çıkarak, ilçe sekreteri olarak görevlendirdi. Kavlak, geçen hafta ise CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz tarafından, yeni yaptırılan Zübeyde Ana Çocuk Akademisine müdür yapıldı. Akademinin açılışını da yine geçen hafta, çeşitli temaslar için Bursa'ya gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yaptı.

Yapılan skandal görevlendirmeyle ilgili olarak CHP İnegöl İlçe Teşkilatı sosyal medya hesabından '26.03.2021 tarihinde CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışını yaptığı Mudanya Belediyesi Zübeyde Ana Çocuk Akademisi'nde okul müdürü olarak göreve başlamıştır. Bu kutsal görevinde kendisine sonsuz başarılar diliyoruz. Layığı ile görevin üstesinden geleceğine, gelecek nesilleri bugünden aydınlatacağına şüphemiz yoktur' denildi.

Bursa'da infial yaratan görevlendirme ile ilgili olarak AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü de bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun 24 Kasın Öğretmenler gününde yaptığı skandal açıklamayı hatırlatan Söğütlü, 'Her fırsatta liyakatten bahseden Kılıçdaroğlu, öğretmenler gününde, 'Hala Erdoğan'ın peşinden giden öğretmen varsa ben ona öğretmen demem' şeklindeki açıklaması ortadadır. Bugüne geldiğimizde ise Cumhurbaşkanımıza hakaret eden Bengül Kavlan'ı, çocuk akademisine müdür olarak atamaları, CHP'nin öğretmen kriterlerini de ortaya koymuştur' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yahudi ve Ermeni diyerek hakaret eden Bengül Kavlan'ın kilisede çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Kavlan'ın sürekli Kilise ziyaretleri gerçekleştirmesi ve bu ziyaretlerini çektiği fotoğraflarla 'ölümsüzleştirmesi' dikkat çekti.

Ak PartiKemal KılıçdaroğluRecep Tayyip Erdoğan

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