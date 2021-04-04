Darbe imalı ihanet bildirisine CHP'den skandal destek!

104 emekli amiralin milli iradeyi hedef alan, darbe imasında bulunan skandal bildirisine yine CHP sahip çıktı.



Düşünce özgürlüğüymüş?



CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı



'Türkiye'de düşüncesini açıklayan herkese darbeci damgası vurursanız o zaman nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü?



Türkiye'nin gündeminin bu olmaması lazım. Hem ekonomik olarak hem de pandemi açısından çok kötü günlerden geçiyoruz. AK Partinin bunun üstünü örtmek için buradan darbe çıkartmasını anlayamıyorum. İnsanlar montröyle ilgili fikirlerini açıklamışlar. Baktığınız zaman o metnin içinde ben bir darbe tetikçiliği görmedim.



20 Temmuz sivil darbecileri her yerden kendilerine karşı bir darbe teşebbüsü, darbe senaryosu çıkartıp millete karşı mağdura yatmaya çalışıyorlar. Milleti o kadar mağdur ettiler ki artık ne kadar mağdura yatsalar kurtaramazlar. '