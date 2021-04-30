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Karadeniz'in değerine değer katacak! Bakan yerinde inceledi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batı Karadeniz'de İstanbul'dan Cide'ye kadar, zorlu coğrafi şartlara sahip bölgede doğu-batı yönünde ulaşımın güvenli, hızlı ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesini hedeflediklerini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Yol medeniyettir" diyerek çok iddialı ulaştırma projelerini tamamlayıp halkın hizmetine sunduklarını vurguladı.

Güncel / 30 Nisan 2021 Cuma 18:50
Karadeniz'in değerine değer katacak! Bakan yerinde inceledi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Bartın'da, Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide yol projesini inceledi.

Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak 2003'ten bu yana deniz, kara, hava ve demir yolları ile haberleşme alanında 1 trilyon 86 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"YOL MEDENİYETTİR"

"Yol medeniyettir." diyerek çok iddialı ulaştırma projelerini tamamlayıp halkın hizmetine sunduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, bu işlerin Türkiye'nin ekonomik potansiyelini hayata geçirmesi yönünden önemli katma değer sağladığını ve ülkenin her noktasında sanayiyi, tarımı, turizmi canlandırdığını belirtti.

Kara yollarıyla illerin birbiriyle konforlu, emniyetli ve tasarruflu şekilde bağlandığına, Türkiye'de ulaşımın çehresinin değiştiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Son 19 yılda bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 101 kilometreden 28 bin 204 kilometreye çıkardık. Otoyol ağımızı, 3 bin 523 kilometreye ulaştırdık. 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 602 kilometreye yükselttik. 2003 yılından bu yana 3 bin 492 köprü ve viyadük yaptık. Köprü ve viyadüklerimizin uzunluğunu ise 703 kilometreye çıkardık." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, ülke genelindeki bu büyük projelerden Bartın'ın da hak ettiği payı aldığını belirterek, kentte yapılan çalışmalara değindi.

Bartın'daki kara yolu yatırımlarına 1993-2002'de sadece 115 milyon lira harcama yapıldığını anımsatan Karaismailoğlu, 2003-2020'de bu miktarı 35 kattan fazla artırarak 4 milyar 84 milyon liraya yükselttiklerini kaydetti.

Karaismailoğlu, 2003-2020'de Bartın'da 57 kilometre tek yol yapım ve iyileştirmesiyle birlikte 3 tek tüp ve 3 de çift tüp tünel olmak üzere toplam 11 bin 787 metrelik 6 tünel yaptıklarını anlattı.

PROJENİN 2023'TE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Bakan Karaismailoğlu, ziyaret ettikleri şantiyenin yer aldığı Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide yolunun toplam uzunluğunun 147,5 kilometre olduğunu, bunun 77,5 kilometresinin de Bartın sınırları içinde bulunduğunu dile getirdi.

Projede, 7 tek köprü, 10 çift köprü, 2 köprülü kavşak, 1 tek tüp tünel ve 7 çift tüp tünel bulunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Projede şimdiye kadar 56,2 kilometrelik bölünmüş yol, 5 tek köprü, 8 çift köprü, 1 köprülü kavşak ile birlikte Cumayanı viyadüğü, 1 tek tüp Amasra ve 3 çift tüp tünel (T1, T2 ve T3) tamamlandı." dedi.

Çalışmalarına yoğun şeklide devam ettikleri ve 2023'te tamamlanması öngörülen proje bedelinin 4 milyar 603 milyon 621 bin lira olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Batı Karadeniz Bölgemizde İstanbul'dan Cide'ye kadar, zorlu coğrafi şartlara sahip bölgede doğu-batı yönünde ulaşımın güvenli, hızlı ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Batı Karadeniz yeşiliyle mavisiyle bir yeryüzü cennetidir. Aynı zamanda endüstriyelleşme ve doğal kaynaklar bakımından da son derece üretken bir bölgemizdir. İnanıyoruz ki çalışkan ve aydınlık insanlar yetiştiren bu bölgede yapılan her bir yatırım yakın gelecekte katbekat geri dönecektir." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" inşaat alanında incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, mendirek ve ilçeyi tepeden gören Ahatlar köyü mevkisinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u da ziyaret eden Karaismailoğlu, burada protokol üyeleri ve üniversite öğretim görevlileriyle değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakan Karaismailoğlu'na, temasları sırasında Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı ve diğer ilgililer eşlik etti.

Ak PartiMilletvekiliCemal AkınYılmaz Tunç

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