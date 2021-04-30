İlk teslimat tamam! Türkiye'den o ülkeye Kaplan Füzesi!

Bangladeş Silahlı Kuvvetleri'nin Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen TRG-300 KAPLAN Çok Namlulu Satıhtan Satha Füze Sistemi tedarik ettiği, geçtiğimiz aylarda Bangladeş Genelkurmay Başkanı tarafından açıklanmıştı. Bangladeş Genelkurmay Başkanı Orgeneral Aziz Ahmed; Roketsan TRG-300 KAPLAN Füzesi'nin, Haziran 2021'e kadar Bangladeş Ordusu'na teslim edileceğini açıklamıştı.



Roketsan, Bangladeş Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ahmed'in de belirttiği tarihten önce Bangladeş Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik TRG-300 KAPLAN Füze Sistemi teslimatını gerçekleştirdi. Türkiye'den eğitimlerini tamamlamalarına müteakiben ülkelerine dönen 40'dan fazla Bangladeş Ordusu personeli, teslim edilen TRG-300 KAPLAN Alayı'nın personeli olarak görevlerine başladı.



TRG-300 KAPLAN FÜZESİ



TRG-300 KAPLAN Füzesi, Roketsan tarafından TR-300 KASIRGA Topçu Roketi'nden elde edilen tecrübeler ile geliştirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak ve Suriye'ye yönelik icra edilen sınır ötesi harekatlarda aktif olarak kullanılan KAPLAN Füzesi, askeri literatürde ‘Combat Proven' olarak tabir edilen muharebe sahasında kanıtlanmış olması özelliğiyle güvenilir bir sistem olarak öne çıkmaktadır.



Azami 120 kilometre menzili bulunan TRG-300 KAPLAN Füzesi, düşük dairesel sapma (CEP) değeri ile kara hedefleri üzerinde güçlü etki oluşturma kabiliyetine sahiptir. Ayrıca KAPLAN Füzesi, elektronik harp faaliyetlerine karşı da dirençli yapıya getirilmiştir.



Daha önce Azerbaycan Ordusu tarafından da tercih edilen KAPLAN Füzesi, ihracat performansı ile dikkat çekiyor.