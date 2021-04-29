Selçuk Bayraktar bu sözlerle paylaştı: Tam 7 yıl önce bugün!

Selçuk Bayraktar'ın tam 7 yıl önce bugün olarak Twitter üzerinden paylaştığı Bayraktar TB2 uçuşuyla göz dolduruyor.



7 yıl önce başlayan macerayı vurgulayan Bayraktar, İHA'yı ilk kez uçurduklarını ve bu sayede ekipçe tarihe tanıklık ettiklerini belirtti. Yıllar içinde geliştirilen ve ilk olduğu konumdan çok daha ileride olan İHA, ilk uçuşundan bu yana envantere girdi, havada kalış ve irtifa rekorları kırdı. Öte yandan silahlandırılan bu İHA Türkiye'nin ilk SİHA'sı olmayı da başardı. 300 bin saat uçuşu da başarıyla geride bırakan araç, çok daha farklı görevlerde karşımıza çıkacak. Baykar'ın Twitter hesabından da paylaşılan ilk uçuş videosunda ise ''29 Nisan 2014 tarihinde sonradan silahlanarak Türkiye'nin ilk SİHA'sı olan #BayraktarTB2 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı,'' ifadelerine yer verildi.



GEÇEN YIL REKOR KIRMIŞTI



BAYKAR tarafından geliştirilerek 2014 yılında envantere eklenen milli SİHA Bayraktar TB2, önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Milli SİHA Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde bir rekora imza atmıştı. TSK tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında oyun kurucu olarak rol alan Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı.



200 bin saatin ardından bir yıl içinde 300 bin saati geçen SİHA, yerli ve milli imkânlarla tasarlanıp üretilen bu sınıftaki bir hava aracı olarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı ünvanına da sahip oldu.



AVRUPA'DAN TÜRK SİHA'LARINA ÖVGÜ GELMİŞTİ



İspanya'da yayın yapan El Periodico gazetesi Bayraktar TB2 SİHA'ların başarısına geniş yer vererek, "Türk insansız hava araçları dünyayı fethediyor" ifadelerine yer verdi.



Suriye, Libya ve Azerbaycan'da sahada destan yazan Türk SİHA'ları dünya basınının gündeminden düşmüyor. İspanyol gazetesi El Periódico Bayraktar TB2 SİHA'ların başarısına geniş yer verdi. Gazete, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da SİHA'ların başarısına atıfta bulunarak, SİHA'ların Türk ordusunun tacındaki pırlanta olduğunu yazdı. El Periodico gazetesi, Baykar Savunma tarafından üretilen ve geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'larının, savaşın doğasını değiştirdiğini ifade etti. Gazetede yer alan makalede, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda, SİHA'ların üstün başarı gösterdiği ifade edilerek, SİHA'lar için, 'Türk ordusunun tacındaki pırlanta' benzetmesi yapıldı.



SİHA'LAR, SURİYE'DE ATEŞKESİ GETİRDİ



Suriye'de Esad rejiminin İdlib'e başlattığı saldırının, Türk SİHA'ları tarafından durulduğunu yazan İspanyol gazetesi, birkaç gün içinde Rus yapımı uçaksavar ve hava savunma sistemleriyle birlikte Esad rejimine ait birçok tankın da etkisiz hale getirildiğini belirtti. Haberde, "Mart ayı başında Türk ordusunun müdahalesi, Covid-19 salgını ve Suriye'deki ekonomik kriz nedeniyle ülkede silahlar sustu" denildi.



"TÜRK DRONLEARI, SAVAŞIN DOĞASINI DEĞİŞTİRDİ"



İspanya'daki Navarra Üniversitesi profesörü Michael Tanchum, "Türkiye'nin SİHA'ları etkin kullanımı, savaşın doğasını değiştirdi. Ancak bu durum sadece SİHA'larla alakalı değil. SİHA'lar çok etkili çünkü birçok ülkenin maliyetini karşılayamayacağı sofistike elektronik sistemlerle dolu. Ayrıca birçok ülkenin bu sistemleri kullanabilecek kadar eğitimli personelleri yok" dedi.



LİBYA'DA HAFTER DURDURULDU



Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki resmi temsilci Ulusal Milli Birlik (UMB) hükümetinin Türk SİHA'ları sayesinde Trablus'a taarruz eden silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i durdurduğunu aktaran gazete, UMB'nin karşı taarruza geçmesine olanak sağladığını ifade etti. Gazete son olarak Türk SİHA'larının Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da çıkan savaşta, Azerbaycan'a zaferi getirdiğini belirtti.



İç güvenlik operasyonları ile Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekâtlarında kullanılan silahlı İHA'ların Türkiye'deki sayısı 140'ı aştı. ABD'den Ukrayna'ya birçok ülkede ses getiren Bayraktar TB2 SİHA'ların ardından testlerini bir bir başarıyla tamamlayan Akıncı Taarruz İHA'sı da bu yıl güvenlik güçlerinin envanterine girerek savaş uçaklarının yükünü alacak. Alanında dünyanın en ileri teknolojisine sahip olan Akıncı, hava-hava görevleriyle yine dünyayı kıskandıracak.



Terörle mücadelede Türkiye'yi üst lige taşıyarak kara birliklerine güç veren insansız hava araçları Türkiye'de F-16 sayısının yarısını aşarak milli ordu seviyesine ulaşmış durumda.



TÜRKİYE 6 ÜLKE ARASINDA



Türkiye kendi silahlı İHA ve mühimmatlarını üreten 6 ülkenin arasında yer alıyor. Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli SİHA Bayraktar TB2 ile TSK 2014'te tanıştı. 2015'te silahlandırılan İHA; TSK, Jandarma, Emniyet ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde 160 adet var.



HAVADA MİLLİ ORDU



245 F-16 savaş uçağının bulunduğu Türkiye'nin hava ordusundaki Türk güvenlik güçlerine hizmet eden silahlı ve silahsız hava araçlarının sayısı da oldukça fazla. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, SİHA sınıfındaki Bayraktar TB2 ile TUSAS tarafından üretilen ANKA'lardan oluşan SİHA sayısı 140'ı aştı.



Türk savunma sanayisinin dönüm noktası! Bayraktar TB2 tam 7 yıl önce bugün ilk kez uçuruldu!

Toplam F-16 sayısının yarısını geçen SİHA'ların yanında 500'e yakın kamikaze KARGU İHA, 200'den fazla mini İHA ile bin 500 üzeri Serçe İHA, güvenlik güçlerince aktif kullanılıyor.