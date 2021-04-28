Bakan Soylu açıkladı! İşte Thodex vurgununun gerçek boyutu!

Thodex CEO Faruk Fatih Özer'in yatırımcıların 2 milyar dolarını alarak yurtdışına kaçtığı iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Soylu, Thodex vurgununun 108 milyon dolar olduğu ifade etti.



Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde;



* Bir gizlilik üzerinde olan dava. Şu ana kadar 82 kişiye yönelik gözaltı kararı çıktı. 77 kişi gözaltına alındı. Hâlâ sorgulamaları devam edenler var. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir kırmızı bülten kararını Adalet Bakanlığı'na iletildi. Biz gece yarısı Interpol'e ilettik. Interpol de sabah 10'da kırmızı bülten çıkardı.



* Biz buradan yapabildiğimiz ölçüde internetten teknik takip yapmaya çalıştık. Bu konuda Arnavutluk makamlarıyla değerlendirmemiz sürdü. Onlardan da izin alarak dört ülkeye ekip gönderdik. Karadağ'dan Kosova'ya kadar Arnavutluk'un etrafındaki ülkelere ekipler gitti. Kırmızı bültenle yakalandığı zaman bu ülkelerde iade anlaşmamız var.



ÜNİVERSİTE ANISI ÜZERİNDEN AÇIKLADI



* Biz üniversite dörtteyken İstanbul Kıymetler Borsası Karaköy'deydi. Biz üç tane bıcır Türkiye'de yaptığımız programların daha sonra ABD piyasasında yapıldığını duyduk. Temel analiz yapıyorduk. Bir haber çıktı 2 milyar dolar. Bu büyük bir para. Para piyasasıyla ilgilenenler niçin buna itiraz etmedi diye baktık.



* Özellikle ben bilirkişilerin çağrılmasını istedim. Acaba bu rakamları büyütüp sansasyonel bir olay mı yaratmaya çalıştılar. 108 milyon dolarlık bir portföy söylediler. Kriptonun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. İşlem hacmi ayrıdır portföy ayrıdır. Burada böyle bir avukat dile getirdi 2 milyarlık dolar öyle kaldı.



* Hemen arkadaşlarımız ilgili savcılarla görüşerek gözaltı yaptılar. Burada gerekli tedbirleri aldılar. Arnavutluk güvenlik güçleri arkadaşlarımız da oradalar. Yani net bir şey söylemem doğru olmayabilir. Aldığımız bilgiler var ama soruşturmanın gizliliğine riayet edelim.