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ABD medyası Türk SİHA'larını yazdı!

Savunma teknolojileri konusunda yayım yapan ABD’li Defense News’te, Karabağ Savaşı üzerinden SİHA’ların kullanımına yönelik bir yazı kaleme alındı. Karabağ için 'ilk drone savaşı' denilirken, Azerbaycan'ın Türk SİHA’larıyla Ermeni kara birimlerini “yok ettiği” belirtildi. Yazıda, ABD’nin müttefiklerini drone savaşlarına hazır olmaları için uyardığı Avrupa tarafından "gerekli derslerin alındığı" ifade edildi.

Güncel / 28 Nisan 2021 Çarşamba 14:58
ABD medyası Türk SİHA'larını yazdı!

Savunma politikaları ve teknolojileri konusunda 1986'dan beri yayın yapan Defense News, “ABD ordusu Avrupalı müttefiklerini küçük insansız hava araçlarına karşı dürtüyor” başlıklı bir haber yayımladı.

Sebastian Sprenger imzalı haberde Karabağ'daki çatışmalardan 'Batı güçlerince gerekli derslerin' alındığı ifade edildi.

ABD'den Avrupalı müttefiklerine: SİHA'lara karşı hazır olun

Yazıda, Karabaş Savaşı için “İlk drone savaşı” denildi ve bu çatışmalarda Türk SİHA'larının gösterdiği başarı üzerine, ABD'nin Avrupalı müttefiklerine 'SİHA'lara karşı koyma kapasitelerini güçlendirmeleri için' girişimlerde bulunmaya başladığı bilgisine yer verildi. Yazıda şu ifadeler kullanıldı:

'Geçen sonbahardaki Dağlık Karabağ savaşına ait video görüntüleri, Azerbaycan'ın Türkiye'den aldığı insansız hava araçlarıyla Ermeni kara birimlerini yok ettiğini gösterdi. Taktik o kadar yaygındı ki analistler bunun Azerbaycan'ın nihai zaferine büyük katkı sağladığını söylüyor.

“Avrupalı devletler drone tehlikesine karşı uyandı”

Avrupa'daki ABD Ordusu kuvvetlerinin eski bir komutanı olan emekli Korgeneral Ben Hodges, Avrupa'daki hükümetlerin, gelecekteki çatışmalarda etkili bir şekilde kullanılan nispeten ucuz, küçük dronların tehdidine karşı 'uyandığını' söylüyor.'


Azerbaycan

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