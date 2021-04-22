AK Parti'den ABD'ye sözde soykırım tepkisi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'li senatörlerin ABD Başkanı Joe Biden'a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma çağrısına tepki gösterdi.



'MÜTTEFİKLİK İLİŞKİLERİNE YAKIŞMAZ'



Çelik, 'Herhangi bir şekilde bir müttefikimizin geçmişte tarihe mal olmuş olaylar hakkında 'Ermeni soykırımı' gibi sözde bir ifadeyi kullanması müttefiklik ilişkilerine yakışmaz.' ifadelerini kullandı.



Çelik şunları söyledi:



Geçmişte Cumhurbaşkanımız çok net bir açıklama yaptı, 'Otursun tarihçiler arşivlerini açsın. Biz de arşivlerimiz açalım. Bütün ülkeler arşivlerini açsın. Masaya koyalım ve otursun tarihçiler bir karar versin. Bu karara da hep beraber uyalım' dedi ama maalesef Ermenistan tarafı yanaşmadı.



"(Menderes'in sonu ifadesi) CHP'ye yakın bir gazeteci, bizim üslubumuzun son derece sert, tehditkar olduğunu ifade etmiş. Üslubumuz şundan ibarettir; bir kişi Cumhurbaşkanlığı makamını, seçilmiş Cumhurbaşkanını ya da seçilmiş herhangi bir siyasetçiyi 'Menderes'in sonu' gibi bir ifadeyle, ne manaya geldiğini Türk siyasi hayatında herkesin bildiği bir ifadeyle tehdit ederse, bizim buna en güçlü karşılığı vermekten başka çaremiz yoktur.



