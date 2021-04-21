CHP'li Engin Altay'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditlerine suç duyurusu

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal tehditleri sonrası başsavcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal tehditleri sonrası başsavcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
"SONU MENDERES'E BENZEMESİN"
CHP'li Altay, Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı bir konuşmada, darbecilere tarafından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'i örnek vererek, "Sonu benzemesin" ifadelerini kullanarak tehdit etmişti.