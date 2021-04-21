CHP'li Engin Altay'dan Başkan Erdoğan'a tehdit! 'Sonu Menderes'e benzemesin'

Aralarında CHP'li isimlerin de bulunduğu 104 emekli amirain darbe imalı bildirisi gündemdeki yerini korurken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a skandal bir tehdit geldi.





"SONU MENDERES'E BENZEMESİN"



CHP'li Altay, Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı bir konuşmada, darbecilere tarafından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'i örnek vererek, "Sonu benzemesin" ifadelerini kullarak tehdit etti.



Altay'ın skandal ifadeleri şu şekilde:

Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin, benzemesin.





MENDERES DARBECİLER TARAFINDAN İDAM EDİLMİŞTİ

Altay'ın Başkan Erdoğan'ı tehdit ederken örnek gösterdiği Merhum Başbakan Adnan Menderen darbeciler tarafından idam edilmişti.



"Yeter söz milletindir." diyerek çıktığı siyaset yolunda güçlü Türkiye hayalini politikaları ve kalkınma atılımlarıyla gerçekleştirmeye çalışan Menderes, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrası darbeciler tarafından idam edildi.



VALLAHİ SİZİ 15 TEMMUZ'DAN BETER YAPARIZ

Skandal sözlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tepki gösterdi. Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Tarih fukarası, cahil...Siyasete, demokrasiye, Millete inanmayan, Hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar... "Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak... Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız..." dedi.



YİNE AYNI KAFA! YAZIKTIR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da tepki gösterdi. Kurtulmuş, Altay'ın alçak sözlerine ilişkin "Yine aynı kafa! Yazıktır. Milletin gönlünde ebedileşmiş Şehid Başbakan Menderes'in sonunu hatırlatmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar. Unutmayın! Kılıcınızın iki tarafının da kestiği o kara günler geride kaldı." dedi.