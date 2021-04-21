USD (Alış - Satış) : 8,10 - 8,12 EURO (Alış - Satış) : 9,77 - 9,79

CHP'li Engin Altay'dan Başkan Erdoğan'a tehdit! 'Sonu Menderes'e benzemesin'

CHP'nin skandallarına bir yenisi daha eklendi. 104 emekli amirain darbe imalı bildirisi gündemdeki yerini korurken CHP'li Engin Altay'dan Başkan Erdoğan'a skandal bir tehdit geldi. Engin Altay Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı konuşmasında 1960 darbesi sonrası darbeciler tarafından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'i hatırlatarak, "Sonu benzemesin" ifadeleriyle tehdit savurdu. Skandal sözlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tepki gösterdi. Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Tarih fukarası, cahil...Siyasete, demokrasiye, Millete inanmayan, Hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar... "Menderes'in sonunu Erdoğan’a yakıştırmak... Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız..." dedi.

Siyaset / 21 Nisan 2021 Çarşamba 09:22
CHP'li Engin Altay'dan Başkan Erdoğan'a tehdit! 'Sonu Menderes'e benzemesin'

Aralarında CHP'li isimlerin de bulunduğu 104 emekli amirain darbe imalı bildirisi gündemdeki yerini korurken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a skandal bir tehdit geldi.


"SONU MENDERES'E BENZEMESİN"

CHP'li Altay, Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı bir konuşmada, darbecilere tarafından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'i örnek vererek, "Sonu benzemesin" ifadelerini kullarak tehdit etti.

Altay'ın skandal ifadeleri şu şekilde:
Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin, benzemesin.


MENDERES DARBECİLER TARAFINDAN İDAM EDİLMİŞTİ
Altay'ın Başkan Erdoğan'ı tehdit ederken örnek gösterdiği Merhum Başbakan Adnan Menderen darbeciler tarafından idam edilmişti.

"Yeter söz milletindir." diyerek çıktığı siyaset yolunda güçlü Türkiye hayalini politikaları ve kalkınma atılımlarıyla gerçekleştirmeye çalışan Menderes, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrası darbeciler tarafından idam edildi.

VALLAHİ SİZİ 15 TEMMUZ'DAN BETER YAPARIZ
Skandal sözlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tepki gösterdi. Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Tarih fukarası, cahil...Siyasete, demokrasiye, Millete inanmayan, Hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar... "Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak... Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız..." dedi.

YİNE AYNI KAFA! YAZIKTIR
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da tepki gösterdi. Kurtulmuş, Altay'ın alçak sözlerine ilişkin "Yine aynı kafa! Yazıktır. Milletin gönlünde ebedileşmiş Şehid Başbakan Menderes'in sonunu hatırlatmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar. Unutmayın! Kılıcınızın iki tarafının da kestiği o kara günler geride kaldı." dedi.

Engin AltayAdnan MenderesRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

VENÜS BOĞA BURCUNDA!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement