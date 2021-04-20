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FETÖ'cü alçak Enes Kanter o listede! Yahudi'den daha çok Yahudi oldu!

ABD'de, basketbol oyunculuğundan çok Türkiye'yi karalama kampanyalarıyla öne çıkan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Enes Kanter, İsrail'in bağımsızlık kutlamaları çerçevesinde bir firma tarafından uluslararası boyutta yapılan değerlendirmede 50 kişilik İsrail yanlısı "dijital influencer" listesine 11. sıradan girdi. Kanter bu sonuçla, birçok İsrailli gazeteci, aktivist ve bazı Amerikalı siyasetçinin önünde yer aldı.

Güncel / 20 Nisan 2021 Salı 00:20
FETÖ'cü alçak Enes Kanter o listede! Yahudi'den daha çok Yahudi oldu!

Kanter, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Her türden nefret ve cehaleti sona erdirmenin bir yolu vardır. Birbirini tanımak ve birlikte çalışmak. Gözlemci bir Müslüman olarak bu konuda bir miktar etkiye sahip olduğumu görmekten memnuniyet duyuyorum.' ifadelerine yer verdi.

İsrail'e gönüllü destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kanter, paylaşımının devamına, 'Kesinlikle gelecek yıl ilk 3'e giriyorum. Hadi başlayalım.' sözleriyle dikkat çekti.

Firari Kanter'in paylaşımlarına İbranice alfabe ile yazılmış birçok etkileşim mesajı ile karşılık verilirken, bazı Türk ve Müslüman takipçiler ise FETÖ'cü basketbolcuyu, Gazze, Yemen, Keşmir gibi ülke ve bölgelerdeki Müslümanların sorunlarının çözülmesi yolunda olumlu bir etki ortaya koymamasından dolayı eleştirdi. Öte yandan Kanter, 'İsrail'in tanıtılması ve sevdirilmesi konusunda ortaya koyduğu olumlu etki' sebebiyle 11. sırada yer aldığı listede, birçok İsrailli gazeteci, aktivist ve bazı Amerikalı siyasetçinin önünde yer aldı.

Kanter, İsrail'e olumlu katkı sunma konusunda İsveç Siyonist Federasyonu Başkanı ve İsveç İsrail İttifakının kurucusu Saskia Pantell'i (47.), Arizona Eyalet Senatörü Alma Hernanzdez'i (29.), ABD Milletvekili Ritchie Torres'i (21.), UN Watch Direktörü Hiller Neuer'i (16.), İsrail Savunucu Hareketi kurucusu Joseph Cohen'i (15.) ve Alibaba Group kurucusu Jack Ma'yı (13.) geride bıraktı.

Firari Kanter, Florida eyaletinden ABD Kongresine seçilen ilk Yahudi kökenli kadın milletvekili Debbi Wasserman Shultz'un (10.) 1 puan, İsrail'in ABD Büyükelçisi Gilad Erdan'ın (7.) 4 puan ve eski ABD Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley'in (6.) ise 5 puan gerisinde kaldı.

FETÖ ABD yapılanması içinde önemli yeri olan ve firari isimlerin başında gelen, örgütün en büyük destekçilerinden basketbolcu Kanter, ABD medyasında Türkiye'yi karalayan açıklamalarıyla gündeme geliyor ve NBA platformunu terör propagandası için kullanıyor.

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