Aydın’a bağlı Kuyucak kaymakamı ölü bulundu!

Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaymakamın ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.



YILMAZ KURT KİMDİR?



Yılmaz Kurt, 1976 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğdu. İlk olarak 2001 yılında Kırklareli Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti. Kurt bu dönemde Tokat'ın Almus ve Niksar ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerini üstlendi.



2005 tarihinde Ordu'nun Çatalpınar ilçesine kaymakam olarak atanan Kurt, daha sonra Erzincan/Kemaliye, Rize/Hemşin Kaymakamlığı, Hakkari Vali Yardımcılığı, Erzurum/Tortum Kaymakamlığı, Artvin Vali Yardımcılığı, Giresun/Eynesil Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2018 yılında Aydın/Kuyucak Kaymakamlığına atanan Kurt, 17 Eylül 2018 tarihinde göreve başlamıştı.











