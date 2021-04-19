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Halk Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u protesto etti!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Montpellier şehrini ziyareti esnasında protesto edildi. Halk kendisini yuhalarken 'Macron istifa' şeklinde slogan attı.

Dünya / 19 Nisan 2021 Pazartesi 23:34
Halk Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u protesto etti!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin güneybatısındaki Montpellier kentini ziyareti sırasında protesto edildi.

Macron, güvenlik politikalarına desteğini göstermek için İçişleri Bakanı Gerard Darmanin ile Montpellier kentine gitti.

Cumhurbaşkanı, Montpellier merkez karakolunda farklı birimlerden polislerle bir araya geldi.

MACRON İSTİFA SLOGANLARI!

Karakol binası dışında toplanan kalabalık, Macron ve İçişleri Bakanı Darmanin'i yuhaladı. Kalabalık ayrıca polis şiddeti ve genel güvenlik yasa tasarısı karşıtı slogan attı.

Fransa Cumhurbaşkanı, daha sonra gittiği La Paillade Mahallesi'nde bir kamu kurumu önünde toplanan kalabalık tarafından istifaya çağrıldı.

Fransa

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