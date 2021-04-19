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Beşiktaş maçlarının tarihi değişti!

Süper Lig'in 37. haftasında 23 Nisan Cuma günü oynanacak olan Beşiktaş - Kayserispor karşılaşması, 24 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'a alındı. Ayrıca ligin 38. haftasında 27 Nisan Salı günü oynanacak olan Çaykur Rizespor-Beşiktaş karşılaşması da 28 Nisan Çarşamba günü saat 19:00'a alındı.

Güncel / 19 Nisan 2021 Pazartesi 21:35
Beşiktaş maçlarının tarihi değişti!

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın tarihlerinde değişiklik yapıldı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, 37. haftada Hes Kablo Kayserispor ile 23 Nisan Cuma günü, 38. haftada ise Çaykur Rizespor ile 27 Nisan Salı günü oynaması planlanan maçların tarihlerinin, başvuru neticesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından değiştirildiği bildirildi.

TFF tarafından yapılan değişikliğe göre, Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor karşılaşması 24 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Siyah-beyazlı takımın Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma ise 28 Nisan Çarşamba gününe alındı. Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da oynanacak.

Çaykur RizesporKayserisporBeşiktaş

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