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İyi Partili Türkkan iktidarı eleştireyim derken ittifakı hedef aldı!

İyi Parti'li Lütfi Türkkan, iktidarı eleştirmek isterken CHP'lilerin 1 kolilik yardımı 8 kişiyle götürdükleri şova ait fotoğrafı kullandı.

Güncel / 17 Nisan 2021 Cumartesi 12:16
İyi Partili Türkkan iktidarı eleştireyim derken ittifakı hedef aldı!

Son dönemde pandemi ve döviz kurlarındaki manipülasyon etkili dalgalanmaların ardından ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlara devlet yardım elini uzattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üreticiden alınan tarım ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

MUHALEFETİN YARDIM ELEŞTİRİSİ

Hükümetin bu yardım hareketi ise muhalefetin eleştirilerine hedef oldu.

İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan da bu yardımları eleştirenlerden biriydi.

Türkkan'ın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hükümeti eleştirirken kullandığı fotoğraf ise dikkatlerden kaçmadı.



CHP'NİN 8 KİŞİLİK YARDIM ŞOVUNU PAYLAŞTI
Türkkan, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerin 2020'de Sultanbeyli'de yaşayan yardıma muhtaç bir aileye, 1 koli yardım için bir araya toplandıkları fotoğrafı kullandı.

Söz konusu fotoğraf, 1 koli yardım için 8 CHP'liyi bir araya getirmesi bakımından çekildiği dönem sosyal medyada gündem olmuş ve büyük tepki çekmişti.

İyi Parti'li Türkkan, kullandığı fotoğrafın ittifak ortaklarına ait olduğunu kullanıcıların hatırlatması üzerine apar topar sildi.

CHP'nin yardım dağıtımı

Lütfü TürkkanMilletvekiliRecep Tayyip Erdoğan

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