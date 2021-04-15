USD (Alış - Satış) : 8,07 - 8,09 EURO (Alış - Satış) : 9,66 - 9,67

Aksa’yı yalnız bırakmayın: İşgalci güç insanlıktan çıktı

İsrail, Ramazan ayının ilk iftarı için Mescid-i Aksa’da ezan okunurken hoparlörün kablosunu kesti. Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, İsrail’in devam eden saldırılarına karşı Filistinlilere, Ramazan ayını geçirmek için Aksa’ya gitmeleri çağrısı yaptı.

Güncel / 15 Nisan 2021 Perşembe 09:28
Aksa’yı yalnız bırakmayın: İşgalci güç insanlıktan çıktı

İsrail işgal güçleri, ramazan ayının ilk iftarı için Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da ezan okunan hoparlörün kablosunu kesti. İşgalci gücün ezanı hedef alan saldırısına Filistin yönetimi ve Hamas sert tepki gösterdi. Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa’daki hoparlörün kablosunu kesmesinin ve ramazan ayının ilk günü akşam ezanının engellenmesinin mukaddesatın hürmetine ve ibadet özgürlüğüne karşı ırkçı bir saldırı olduğunu belirtti. Saldırının uluslararası insan hakları sözleşmelerinin açık bir ihlali olduğunu kaydeden Rudeyne, uluslararası topluma İsrail’in ihlallerinin durdurulması için ciddi adımlar atılması çağrısında bulundu.

HEDEFLERİ KUTSAL DEĞERLER
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da yaptığı yazılı açıklamada, işgal güçlerinin bu tür uygulamalarının kutsal değerlere yönelik ırkçı bir saldırı ve ibadet özgürlüğünü ihlal etmek anlamına geldiğini kaydetti. “Bu eylemler, Siyonistlerin tüm Müslümanların duygularını ne kadar küçümsediğini ortaya koyuyor.” ifadesini kullanan Kasım, bu durumun insan hakları yasalarının ve normlarının etkisizliğini gösterdiğini kaydetti.

AKSA’YA SAHİP ÇIKILMALI
Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin ise İsrail’in devam eden ihlalleri karşısında ramazan ayını geçirmek için Aksa’ya gidilmesi gerektiğini vurguladı. Hüseyin, işgal güçlerinin somut bir tehdit haline gelen saldırgan uygulamalarının yanı sıra Aksa’ya baskınlar düzenlediğini, ibadet edenleri engellediğini, ziyaretçilerine sıkı kısıtlamalar uyguladığını, Harem-i Şerif’in altında tüneller kazdığını belirtti.

ÜRDÜN DE TEPKİ GÖSTERDİ
Ürdün de, Mescid-i Aksa’da ramazanın ilk akşam ezanını engelleyen ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkililerine müdahale eden İsrail’in Harem-i Şerif’e yönelik devam eden ihlallerine tepki gösterdi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin uygulamalarının kabul edilemez olduğunu, Müslümanların duygularının provoke edildiğini, Aksa’nın saygınlığının yanı sıra yasal ve tarihi statükonun ihlal edildiğini ifade etti.

EGEMENLİĞİ İHLAL EDİYOR
Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994’te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Ancak Yahudiler, 2003’ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail’in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

FilistinİsrailÜrdün

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Eda Doğan

5-11 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement