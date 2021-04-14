Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu? Meral Akşener'den açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Millet İttifakı isterse Cumhurbaşkanı adayı olurum' sözlerine ilişkin konuştu.



Partisinin TBMM'deki grup toplantısı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Meral Akşener, 'Kılıçdaroğlu aday olmayı düşünebilir. Seçime daha çok zaman var. O zamana kadar ne olur ne biter hepimiz görürüz. Dediğim gibi Hayrihi ve şerrihi min Allahü teala' ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında, 'Millet İttifakı isterse Cumhurbaşkanı adayı olurum' demişti.