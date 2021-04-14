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CHP'nin yönettiği İzmir'de eski Türkiye'den kalma görüntüler!

İzmir'in Dikili ilçesinde su ihtiyacı tankerin doldurduğu depodan karşılanan mahallenin sakinleri, şebeke suyunun bağlanarak soruna kalıcı çözüm bulunmasını talep ediyor. İlçeye bağlı 76 haneli Kocaoba Mahallesi'nin muhtarı Yahya Kaya, yaptığı açıklamada şebeke bağlantısı olmaması nedeniyle yaklaşık 25 yıldır mahallede su sorunu yaşandığını belirtti.

Güncel / 14 Nisan 2021 Çarşamba 18:42
CHP'nin yönettiği İzmir'de eski Türkiye'den kalma görüntüler!

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekiplerinin belli aralıklarla mahalledeki depoya tankerle su doldurduğunu, mahalledeki şebekeye bu depodan su verildiğini ancak suyun sürekli bitmesi nedeniyle susuzluk sorunuyla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Kaya, depodaki su seviyesinin bugün de yaklaşık 3 tona indiğini dile getirdi.

Mahallelinin çeşmeden su akmaması sorunuyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Kaya, "Dün baktım sular yine yok. Hemen yetkilileri aradım. 'Abdest almaya bile su yok, neredesiniz' dedim. 'Hemen gönderiyoruz' dediler. Bir tanker su geldi. Ancak bu da yetmedi. Depo boş, 3 ton su ya var ya yok. Bu suya bir çare bulsunlar. Bizim suyumuzu versinler. Evimizde suyumuz olsun insan gibi. Tuvaletlerimizde suyumuz olsun" diye konuştu.

SUSUZLUK YÜZÜNDEN TERK EDEBİLİRLER

Muhtar Kaya, İZSU'nun bölgeye su sağlamak için sondaj çalışması başlattığını, üç kuyu açıldığını, çıkan suyun teste gönderildiğinin söylendiğini ancak halen bir sonuç alınamadığını artık sabırlarının taştığını belirtti.

Köyün hayvancılıkla geçimini sağladığını, bu nedenle su ihtiyacının fazla olduğunu da dile getiren Kaya, su sorunu nedeniyle bazı sakinlerin mahalleyi terk etmeyi düşündüğünü de savundu.

Mahalle çeşmesinden hayvanları için su dolduran vatandaşlardan Nazmiye Ateş de su sorununa kalıcı çözüm bulunmasını istediklerini belirterek, "Ne yapacağız ? Elimizi ayağımızı yıkayamıyoruz. Olmayınca ne yapalım. Susuz ne olur. Değirmen dönmez ki susuz. Nasıl yapacağız bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

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