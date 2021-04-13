Selçuk Bayraktar'dan içimizdeki Kanadalılara tepki!

Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz yılın eylül ayında Ermenistan işgalindeki topraklarını geri almak için operasyon başlattı.



Yaklaşık 44 gün süren ve zaferle sonuçlanan çatışmalarda Türkiye'nin Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) büyük bir rol oynadı.



Dağlık Karabağ'daki söz konusu gelişmelerin ardından Kanada, Türk SİHA'larında kullanılan çeşitli donanımların Türkiye'ye satışına ambargo koymuştu.



Bugün Kanada Dışişleri Bakanı Garneau, ülkesinin Türkiye'ye yönelik askeri ihracat izinleriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.



Garneau, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ savaşında Kanada teknolojisinin kullanıldığı iddialarına yönelik soruşturma açıldığını ve bu soruşturma sonuçlanana kadar Türkiye'ye askeri mal ve teknoloji ihracat izinlerinin geçen yıl sonbaharda askıya alındığını hatırlattı.



"ŞAM ŞEYTANLARI GİBİ TEPİNMEYE DEVAM EDEBİLİRSİNİZ"



Tüm bu gelişmelerin ardından Baykar Teknik Müdürü Selçuk Baytaktar, ambargo kararını yeni bir gelişme gibi duyuranlara ve sevinenlere tepki gösterdi.



Bayraktar paylaşımında, "Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı. Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi.Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz..." dedi.