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NATO'dan flaş 'Ukrayna' açıklaması! Rusya'ya sert mesaj

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını derhal sonlandırması gerektiğini söyledi.

Güncel / 13 Nisan 2021 Salı 12:26
NATO'dan flaş 'Ukrayna' açıklaması! Rusya'ya sert mesaj

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını derhal sonlandırması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Brüksel'de NATO karargahını ziyaret ederek NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü.

Görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırına son günlerde binlerce muharebeye hazır askerini gönderdiğini, durumu endişeyle takip ettiğini bildirdi.

Stoltenberg, bunun Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından yasa dışı ilhakından bu yana en büyük askeri yığınak olduğunu belirterek, son günlerde Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda birçok Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Stoltenberg, "Rusya'nın askeri yığınağı gayrimeşru, açıklanamaz ve derin endişe vericidir. Rusya, Ukrayna içinde ve çevresindeki bu yığınağı derhal sonlandırmalı, provokasyonları bitirmeli ve gerginliği düşürmelidir." dedi.

Rusya'yı uluslararası sorumluluklarına uymaya çağıran Stoltenberg, "NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteği sarsılmazdır. Rusya'nın Kırım'ı gayrimeşru ve yasa dışı ilhakını kabul etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Rusya'dan Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı güçlere destek vermemesini ve Rusya topraklarından güçlerini çekmesini isteyerek, "NATO Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmektedir." diye konuştu.

BİR ASKER DAHA ÖLDÜ

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, gece yarısından saat 07.00'ye kadar ayrılıkçıların 3 kez ateşkes ihlali yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Donbas'ın Mayorskoye bölgesinde ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan bir askerin öldüğü ve 2 askerin yaralandığı aktarıldı.

NELER OLMUŞTU?

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna

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