Suriye’den kazılmış 100 metre uzunluğunda tünel tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hatay Reyhanlı'daki Bükülmez (Şehit Er Hüseyin Koroç) Hudut Karakolu'nda görevli güvenlik güçlerinin sınır hattındaki arama tarama faaliyeti sırasında yaklaşık 100 metre uzunluğunda tünel tespit ettiği belirtildi.



TÜNELDEKİ 24 KİŞİ YAKALANDI

Güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde bulunan tünelden Türkiye'ye sızmaya çalışan 24 kişilik grubun da yakalandığı vurgulanan açıklamada, bölgedeki detaylı incelemelerde tünelin ucunun Suriye'deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığının ortaya çıktı.





İMHA EDİLDİ

Açıklamada, yasa dışı geçişlerin yanı sıra terörist sızmalarında da kullanılabileceği değerlendirilen tünelin kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.



