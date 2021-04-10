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Suriye’den kazılmış 100 metre uzunluğunda tünel tespit edildi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde görev yapan Hudut Kartalları, arama tarama faaliyetleri esnasında yaklaşık 100 metre uzunluğunda tünel tespit etti.

Güncel / 10 Nisan 2021 Cumartesi 12:57
Suriye’den kazılmış 100 metre uzunluğunda tünel tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hatay Reyhanlı'daki Bükülmez (Şehit Er Hüseyin Koroç) Hudut Karakolu'nda görevli güvenlik güçlerinin sınır hattındaki arama tarama faaliyeti sırasında yaklaşık 100 metre uzunluğunda tünel tespit ettiği belirtildi.

TÜNELDEKİ 24 KİŞİ YAKALANDI
Güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde bulunan tünelden Türkiye'ye sızmaya çalışan 24 kişilik grubun da yakalandığı vurgulanan açıklamada, bölgedeki detaylı incelemelerde tünelin ucunun Suriye'deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığının ortaya çıktı.



İMHA EDİLDİ
Açıklamada, yasa dışı geçişlerin yanı sıra terörist sızmalarında da kullanılabileceği değerlendirilen tünelin kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

Suriye

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