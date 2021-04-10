Michel'den 'koltuk' gözyaşları: Geceleri uyuyamıyorum

Geçtiğimiz günlerde AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye’de bir araya geldi. Görüşmede Erdoğan ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel karşılıklı otururken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise kanepeye oturdu. Bunun üzerine Türkiye’deki muhalif medyanın “Leyen’e koltuk verilmedi’ şeklinde kopardığı yaygara Avrupa’da karşılık buldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Protokolde AB tarafının talepleri karşılanmıştır. AB tarafının telkinleri konusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Nokta" ifadelerini kullandı.



‘Geceleri gözüme uyku girmiyor’



Çavuşoğlu’nun açıklamasına rağmen mağduriyet amacı peşinde koşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yaptığı açıklamada, "Benim endişem, herhangi bir şekilde tepki vermiş olmam halinde, bunun çok daha ağır bir olaya neden olmasıydı. Eğer mümkün olsa, geri döner ve bunu onarırım. O günden beri geceleri iyi uyuyamıyorum gizlemiyorum çünkü o sahne kafamda sürekli yeniden cereyan ediyor" dedi.



