İstifalar sonrası CHP çareyi vekil transferinde buldu: Cihangir İslam CHP'de!

CHP'de gündem istifalar...



Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı almasından sonra CHP'de yaprak dökümü başlatan Muharrem İnce, CHP'den daha çok istifa edip partisine katılacak olan isimler olduğunu belirtmişti.



İstifa eden vekillerin yerini doldurmak için ise CHP yönetimi harekete geçti.



ESKİ SAADETLİ



En son 4 vekilinin istifasını vermesiyle Meclis'teki sandalye sayısı 135'e düşen CHP, eski Saadet Partili bir ismi gündemine aldı.

Cihangir İslam bugün CHP'ye katıldı. Rozetini ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu taktı.



CİHANGİR İSLAM KİMDİR?



1959 yılında Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve Profesördür. İlkokulu Adapazarı Atatürk İlkokulunda, ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde bitirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anadolu Üniversitesi AÖF Felsefe Bölümü ve SUSEM İslami İlimler Programı mezunudur.



ABD Minnesota Üniversitesi, Kanada - Montreal McGill Üniversitesi ve ABD Minnesota Twin Cities Spine Center'da Omurga Cerrahisi ve Klinik Araştırma eğitimi aldı ve fellowship programlarını tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe yüksek lisans öğrencisidir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesinde Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefliği yaptı.