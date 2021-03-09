CHP'li İBB'den utanç yardımı: Türkiye dünyaya yardım ederken Almanya'dan yardım dilendiler!

CHP'li İBB yönetimi, Alman Federal Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Bakanlığı'ndan 5 tır gıda kolisi aldığı ortaya çıktı.



AK Parti döneminde ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan yardımlar belediyenin öz kaynaklarından karşılanırken CHP yönetiminin Almanya'da yardım dilemesi, 'Belediyeyi bu kadar mı aciz durumu düşürdünüz' şeklinde sert tepki topladı.



YARDIM YURT DIŞINDAN, REKLAM İBB'DEN



İBB'nin, bağlı kuruluşlar ve iştirakler ile birlikte 2021 yılı toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Seçim döneminde 'Sosyal yardıma ayrılan bütçeyi 5 kat artıracağım' diyen CHP'li İBB Başkanı, yaklaşık 2 yıldır bu sözünü yerine getirmezken, yurt dışından gönderilen bağışlarla sosyal belediyecilik reklamı yapıyor.



TÜRKİYE DÜNYAYA YARDIM EDERKEN CHP'Lİ İBB ALMANYA'DAN YARDIM DİLENDİ



Türkiye devletinin, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen milyonlarca insana yardım elini uzatmak amacıyla 157 ülke, 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunurken CHP'li Başkan'ın Almanya'dan yardım kolisi dilenmesi büyük eleştiri topladı.



FİTRE VE ZEKATLARI DA İSTEMİŞTİ



Hatırlanacağı üzere CHP'li İBB Başkanı, geçtiğimiz aylarda da vatandaşlardan bağış dilemişti. Fitre ve zekatların İBB'ye verilmesi çağrısında bulunan CHP'li Başkan, 90 TL'lik yardım kolisi için 150 TL talep etmişti. Söz konusu yardımların da lüks siteler başta olmak üzere amacı dışında birçok yere gittiği tespit edilmişti.

