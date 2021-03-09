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Ahmet Davutoğlu Türkiye’yi Yunanistan’a şikayet etti! Kullandığı ifadeler tepki çekti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yunan gazetesine verdiği özel röportajda Türkiye’nin dış politikasına yönelik suçlayıcı ifadelere imza attı. Yunanistan medyasına yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dış politikasının bölgede yalnızlaşmasına neden olduğunu iddia eden Davutoğlu, açıklamalarıyla kendi partisinin propagandasını yapmayı ihmal etmedi.

Siyaset / 09 Mart 2021 Salı 12:17
Ahmet Davutoğlu Türkiye’yi Yunanistan’a şikayet etti! Kullandığı ifadeler tepki çekti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yunanistan'da yayın yapan ve sık sık Türkiye karşıtı analizleriyle öne çıkan Kathimerini gazetesiyle özel bir röportaj gerçekleştirdi. Yaptığı röportajda başta Türkiye'nin dış politikası ve komşu ülkelerle olan ilişkilerine dair suçlayıcı ifadeler kullanan Gelecek Partisi Genel Başkanı, başkanlık sistemini de hedef aldı.

'BAŞKANLIK SİSTEMİ TÜRKİYE'Yİ DEĞİŞTİRDİ'

Davutoğlu, Yunan gazetecilerle partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Kathimerini'nin 'muhalif olduğu için' röportaj yaptığını kabul ettiği Davutoğlu, yeni partisinin propagandasını Yunan medyasında yapmış oldu.

Röportajda, Türkiye'nin başkanlık sistemini eleştiren Davutoğlu, kendisinin her zaman bu sistemin karşısında olduğunu, yürürlüğe giren başkanlık sisteminin Türkiye'yi tamamen değiştirdiğini söyledi.



Türkiye'nin dış politikasına atıfta bulunan Davutoğlu, yabancı devletlerle olan ilişkilerde kurumsal objektif bağların değil, kişisel ilişkilerin devrede olduğunu iddia etti. Rusya ve ABD ile yürütülen ilişkilerin liderler arası yakınlık çerçevesinde belirlendiğini söyleyen Davutoğlu, bu sistemin uzun vadede ülkeye zarar vereceği imasında bulundu.

'TÜRKİYE AVRUPA'DAN UZAKLAŞIYOR'

Gelecek Partisi lideri, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerine de değindi. 'Erdoğan, Türkiye'yi Avrupa'dan uzaklaştırıyor' başlıklı röportajda Davutoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından Türk hükümetinin giderek Avrupa'nın demokratik anlayışından uzaklaştığını iddia etti.

Türkiye'nin 2017 seçimleri ve halk oylamasının ardından giderek AB'den uzaklaştığını söyleyen Davutoğlu, iç politikada ise Çin modeline yaklaşılmasını eleştirdi.

'TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DE YALNIZ KALDI' ELEŞTİRİSİ

Davutoğlu, 'Benim dönemimde Çin ile iyi ilişkiler sürdürmüş olabiliriz ancak Çin modelini takip etmekten hiç bahsetmedik. Avrupa modeli bizim için demokratik bir anaçtı ancak Türkiye, bugünkü yaklaşımıyla sürekli olarak Avrupa modeli demokrasi ve hükümet modelinden uzaklaşıyor.' ifadelerini kullandı.

ObjektifAhmet DavutoğluYunanistan

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