Pervin Buldan ve Ekrem İmamoğlu birlikte fidan dikti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlaması İyi parti tabanında HDP'nin terörle mesafesi olmadığı gerekçesiyle tepki topladı.



Yaşanan bu gelişmeler sonrası Ekrem İmamoğlu bugün de, Pervin Buldan'ı Büyükçekmece'deki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hatıra Ormanı'nın açılışına davet etti.



Davete olum cevap veren Pervin Buldan'ın yanı sıra açılışa; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da katıldı. Meral Akşener'e ise davet gitmedi.



BİRLİKTE FİDAN DİKTİLER



15 bin 314 ağacın toprakla buluştuğu 8 Mart Hatıra Ormanı’nda ilk fidanları, Pervin Buldan, Dilek İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu, birlikte diktiler.



HDP ise sosyal medyadan fotoğrafları paylaşarak "8 Mart'ta eşitliğin tohumları yeşersin." ifadelerine yer verdi.



