PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan BeyazGazete.com için yazdığı köşe yazısında, Papa'nın Irak'ta Sabi Cemaatine verdiği gizemli kitap Sdira'nın sırrını açıkladı.



İşte Kürşad Berkkan'ın köşe yazısı:



Herkese selam, biliyorsunuz Vatikan'ın belki de örgütlerle en çok içli dışlı olan Papa'sı I. Françis Irak ziyaretinde bulundu güvercinler falan attı havaya barış gösterileri yaptılar...

Tabi dışarıdan bakıldığında bu ziyaret barış elçiliği gibi gözüküyor ama yakından bakarsak hiç öyle değil...

Papa'nın ziyareti konusunda Koray Kamacı'nın güzel bir yazısı var seslendirip Youtube kanalımıza atacağız...

Papa tutup Irak'ı ziyaret ediyor, ama medyanın hiç bahsetmediği ilginç bir olay oluyor...

Sayın Papa, Irak ziyaretinde bir cemaati ziyaret ediyor.

O cemaate Aramice yazılmış olan bir kitap hediye ediyor.



Nedir acaba bu kitap diyorsunuz.

Bir bakıyorsunuz Işıd orayı yağmalarken sözde onlardan alınmış, kurtarılmış İtalya'ya götürülmüş ve orada restore edilmiş bir kitap...

Kitabın götürülmesini sağlayan Marco Bova, bir ingiliz ajanı...

Kitabı götürüp Piskopos Yohanna Butros'a teslim ediyor...



Yohanna Butros'a ise 2017'de tarihi eser kaçakçılığı sebebiyle dava açıldı hem de defalarca...

Yani Işid işin kılıfı, bildiğiniz tarihi eser kaçakçılığı yaptılar ve yapıyorlar...

Ne kitabı bu arkadaş dediğimiz anda karşımıza Sidra isminde bir kitap çıkıyor...

Ayinlerde kullanılan bir kitap Sidra...

Ama öyle sıradan bir ayin kitabı değil...



Neler yok ki, tapınma duaları var, kozmolojik konular var, büyüsel ritüeller var, mitolojik hikayeler var...

Tarihçiler Sabi'lerin gizli öğreti kitabı diyorlar Sidra için...

Şimdi sıkı durun,

Ya bu Sabi'ler nerede yaşıyor abi diye soruyorsunuz..

Bi bakıyorsunuz ki



En çok oldukları yer Irak, ama dağıldıkları coğrafya, Fırat, Dicle bölgeleri yani Türkiye'nin bir bölümü, Irak'ın bir bölümü, Suriye'nin bir bölümünde varlar...

İlginçliğe bakın...

Ama daha durun önemli yere gelmedik...

Bu gizemli kitabı Papa tutup ezoterik yönü de güçlü olan bir cemaate veriyor...

Asıl bomba ne biliyor musunuz!

O kitabın içinde bir zamandan bahsediyor, o zaman geldiğinde büyük bir halk bugün adına Mezopotamya dediğimiz Türkiye'yi de içine alan büyük bir coğrafyaya hükmedecek diyor...



O halkın adı Kenanoğulları...

Kim peki bu Kenanoğulları...

Bugün ki adıyla İsrailoğulları...



O tarif edilen yani Kenanoğullarının hakim olacağı coğrafya da bugün Siyonizm'in en büyük hayali olan Büyük İsrail'den başkası değil...

Papa sözde büyük israil haritasının olduğu topraklara dağılmış Sabi'lere bir kitap hediye ediyor...

İsmi Sidra...



Sidra ise Kenanoğulları gelecek ve bu topraklara hakim olacak diyor...

Kenanoğulları dediği İsrailoğulları, hakim olacağı topraklarda Büyük İsrail...

Birileri halen Papa Irak'ta güvercin uçurdu diye düşünsün dursun...



Papa Irak'a barış güvercini götürmedi, Sidra isimli kitap götürmedi, misyon götürdü, görev götürdü…

Büyük İsrail'di o misyonun ismi... Bilin istedik...



Uçan güvercindi, plan büyük israil, uyuyan koca bir coğrafya...