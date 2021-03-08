Başkan'dan Rasim Öztekin için taziye paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından geçirdiği kalp krizi sonrası hayatının kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin ile ilgili bir taziye mesajı yayımladı.



Erdoğan mesajında; 'Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından büyük üzüntü duydum. Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.





