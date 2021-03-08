Başkan'dan Rasim Öztekin için taziye paylaşımı!

Başkan Erdoğan kalp krizi sonucu hayatını kaybeden dizi, tiyatro ve sinema sanatçısı Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından geçirdiği kalp krizi sonrası hayatının kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin ile ilgili bir taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan mesajında; 'Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından büyük üzüntü duydum. Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.