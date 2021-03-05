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Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için uyarı!

Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre; Marmara ve Ege Bölgesi'nde yarın yağışlı bir hava bekleniyor. Pazar günüyse sıcaklıklar düşecek. İstanbul'da ise yarın yağış görülecek.

Güncel / 05 Mart 2021 Cuma 19:03
Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için uyarı!

Yarın yurdun batısında yağış bekleniyor. Pazar günü ise Rusya üzerinden yeni bir soğuk hava geliyor.

Marmara Bölgesi'nde yarın yağışlı havanın etkisiyle sıcaklık düşüyor. Balıkesir'de beklenen yağışın daha kuvvetli olması bekleniyor. Pazar da kapalı ve daha soğuk bir gün bekleniyor.

İÇ ANADOLU'DA 7 DERECELİK SOĞUMA

İç Anadolu Bölgesi bulutlanıyor. Kayseri ılık 17, Eskişehir 12 derece. Pazar günü ise havanın 7 derece birden soğuması; Yozgat ve Sivas'ın yükseklerine kar getirecek.

EGE'DE YAĞIŞIN ARDINDAN KUVVETLİ POYRAZ

Ege Bölgesi'nde bulutlanma artıyor. Manisa, Kütahya çevresinde yağış var. Bodrum bulutlu 17, Denizli 16, Afyon 11 derece. Pazar günü rüzgar poyraz yönünden çok sert ve soğuk esecek.

Akdeniz ve Güneydoğu parçalı bulutlu ve lodos etkili oluyor.

Adana 20, Kahramanmaraş ve Gaziantep 17, Diyarbakır 16 derece. Pazar, Adana ve Güneydoğu'da kısım kısım yağmur var.

Karadeniz'in doğusu daha ılık, Samsun ve Rize 17 derece. Zonguldak, Bolu, Karabük tarafındaysa yağmurla birlikte sıcaklıklar daha düşü seyredecek.

Pazar günü Karadeniz'in yaylaları ve Doğu Anadolu'da kar yağışları görülecek. Cumartesi Erzurum sisli 5, Malatya 15 derece..

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