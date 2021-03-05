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Emniyet uyardı! O mesaja asla tıklamayın!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'nın adı kullanılarak yapılan dolandırıcılığa karşı vatandaşlar uyarıldı. Açıklamada, "Kaynağı belli olmayan linklere tıklanmaması, vatandaşlarımızın ve kullanmış oldukları mobil cihazların güvenlikleri açısından önemli olmakla birlikte, bu tarz içeriklere itibar edilmemesi ve konunun en yakın kolluk birimine bildirilmesi önem arz etmektedir." denildi.

Güncel / 05 Mart 2021 Cuma 16:39
Emniyet uyardı! O mesaja asla tıklamayın!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Son günlerde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) adı kullanılarak ücretsiz tablet dağıtımı yapıldığını belirten ve içeriğinde zararlı yazılım ( virüs ) linkleri bulunan kısa mesajların gönderildiği ve bu yöntem ile vatandaşlarımızın mağdur edildiği görülmüştür.

Kaynağı belli olmayan linklere tıklanmaması, vatandaşlarımızın ve kullanmış oldukları mobil cihazların güvenlikleri açısından önemli olmakla birlikte, bu tarz içeriklere itibar edilmemesi ve konunun en yakın kolluk birimine bildirilmesi önem arz etmektedir.

Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz."

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