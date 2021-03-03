USD (Alış - Satış) : 7,31 - 7,32 EURO (Alış - Satış) : 8,79 - 8,80

Meclis'te HDP kapatılsın mı kapatılmasın mı tartışması

Meclis'teki kürsüye çıkan CHP'li Engin Altay, "HDP meşru bir partidir. Bak, burada oturuyor adamlar, senin ne kadar hakkın varsa onun da o kadar hakkı var." dedi.

Siyaset / 03 Mart 2021 Çarşamba 11:13
Meclis'te HDP kapatılsın mı kapatılmasın mı tartışması

Meclis Genel Kurulu'nda HDP'nin kapatılması konusunda sert tartışmalar yaşandı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, 'Bir iktidar partisinin Grup Başkan Vekili çıkıyor ve diyor ki: “HDP hukuken kapatılacaktır.” Bu nedir? Bu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına talimat vermektir, bu Anayasa Mahkemesine talimat vermektir. “Hukuken kapatılacaksınız.” demekle Anayasa Mahkemesine “Kapatacaksınız.” diyor' dedi.

Bu sözlerin ardından kürsüye çıkan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, HDP sıralarını savundu.

'BAK BURADA OTURUYOR ADAMLAR'

CHP'li Altay, AK Parti sıralarına döndü ve bağıra bağıra, 'HDP meşru bir parti. Ben Öcalan'la düşüp kalkmıyorum. HDP meşru bir partidir. Bak, burada oturuyor adamlar, senin ne kadar hakkın varsa onun da o kadar hakkı var. Ayıptır! Biz HDP'yi meşru bir parti olarak görüyoruz.' dedi.

OY DEVŞİRDİNİZ, OY SATTINIZ

CHP'li Engin Altay'ın bu sözlerine AK Parti sıralarından 'Sayın Altay, HDP'ye oy satmadık. Oy sattınız, oy. Siyaset tarihinin kara lekesidir, kara. Türk siyaset tarihinin kara lekesidir yaptığınız. Oy sattınız, oy. Oradan oy devşirdiniz, öbürüne de oy sattınız' diye yanıt geldi.

Ak PartiEngin Altay

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı