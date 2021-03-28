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2 yıldır işe gitmiyor ama maaş alıyor! İşte CHP'nin ATM memurları...

Tam mesai yapan emekçileri “ATM memuru” iftirasıyla kovan CHP’li belediyeler, kadrolara partilileri doldurdu. Gerçek “ATM memurları” arasında 2 yıldır işe gelmeyip maaş alanlar olduğu ortaya çıktı

Güncel / 28 Mart 2021 Pazar 10:38
2 yıldır işe gitmiyor ama maaş alıyor! İşte CHP'nin ATM memurları...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından soruşturma izni verilen raporda CHP'nin ATM memurları ifşa oldu. Antalya'nın CHP'li Muratpaşa ilçesi belediyesinde yapılan incelemeye göre belediye kadrosunda görünen eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül'ün belediyede 'büro elemanı' olarak istihdam edildiği, ancak 2 sene boyunca işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıktı. Belediye kapısından bile geçmeden her ay 4 bin 700 TL maaş aldığı belirlenen Gül'ün, ilçe gençlik kolları başkanıyken belediyede işe yerleştirilip maaşa bağlandığı ortaya çıktı. Gül'ün sosyal medya paylaşımları lüks yaşamını ele verdi. Sürekli tatil halinde olan ve ihtişamlı arabalarını takipçileriyle paylaşan Gül'ün renkli ve gösterişli hayatı dikkat çekti. Yapılan müfettiş soruşturmasında, CHP'li Gül'ün yanı sıra Muratpaşa Belediyesi'nde 11 farklı birim müdüründen kimisinin aylarca hatta yıllarca işe gitmeden maaş aldığı kaydedildi.
Bakan Soylu tarafından soruşturma izni verilen raporda, CHP'li Gül'ün yanı sıra çok sayıda ismin de işe gitmeden maaş aldığı kaydedildi. İşte o isimler:



Yapı Kontrol Müdürü Savaş Sorgun, 661 gün işe gelmedi.

Sosyal Hizmetler Müdürü Betül Subaşı, 712 gün içerisinde 33 gün göreve geldi.

Bilgi İşlem Müdürü İsa Güzel, 422 gün boyunca belediyeye hiç uğramadı.

Ruhsat ve Denetim Müdürü Yakup Şahin Sancar, 274 gün boyunca işe gelmedi.

Strateji Geliştirme Müdürü Bestami Özdemir, 262 gün boyunca sadece 3 gün işe geldi.

Mali Hizmetler Müdürü Zeki Aydın, bin 154 gün içinde 13 gün göreve geldi.

Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Gündeşlioğlu, 67 gün boyunca hiç işe gelmedi.

İnsan Kaynakları Müdürü Sevil Ata, 66 gün işe uğramadı.


Zeki Aydın

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