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Ülkü Ocakları'ndan İklim Krizi Raporu

Ülkü Ocakları Stratejik Araştırmalar birimi İklim Krizi ve Türkiye raporu adı altında bir çalışma hazırlarken, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım hazırlanan raporun duyurusunu Twitter hesabından paylaştı.

Güncel / 27 Mart 2021 Cumartesi 11:31
Ülkü Ocakları'ndan İklim Krizi Raporu

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından dünyanın birçok bölgesinde etkileri görülen iklim değişikliği ile ilgili “İklim Krizi ve Türkiye Raporu” hazırlandı. Hazırlanan raporda, “İklim Krizi Nedir?” ve “Kısaca İklim Krizinin Etkileri” gibi başlıklar yer aldı.

ÜLKÜ OCAKLARI GENEL BAŞKANI YILDIRIM BÖYLE DUYURDU

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım İklim Krizi ve Türkiye raporunun duyurusunu twitter hesabından paylaşırken, 'Dünyada hissedilen bir çok soruna çözüm üretmek, çözüm yollarına erişebilmek adına çalışıyoruz. 'İklim Krizi ve Türkiye Raporu' içerikli Stratejik Araştırmalar raporumuzun ilkini https://t.co/maiJuZS7kS adresinde sizlerle paylaşıyoruz.'  ifadelerine yer verdi.



-Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım'ın söz konusu paylaşımı;

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından hazırlanan İklim Krizi ve Türkiye Raporu'nda iklim krizi Dünyanın çeşitli bölgelerinde artık sürekli duymaya başladığımız sel, fırtına, kuraklık, yangın vb. haberleri iklim krizinin bizim için artık uzak bir hedef olmadığını göstermektedir. Yaklaşan tehlikenin ne olduğunu bilmek ve onunla mücadelede risk azaltmaya çalışmak insanlığın ortak problemi haline gelmiştir. Ekonomik yol haritalarıyla her geçen gün tüketmek motivasyonu ile üreten dünya piyasaları için iklim krizi geçiştirilmiş bir başlık olmanın ötesine geçememiştir” ifadeleriyle anlatıldı.

TÜRKİYE'DE İKLİM KRİZİNİN ETKİLERİ

Hazırlanan raporda Türkiye'de İklim Krizinin Etkileri başlığı yer alırken başlık içerisinde “Dünyanın birçok noktasında iklim krizine karşı kırılgan noktalar bulunmaktadır. 2020 yılının başında Avustralya'da yaşanan büyük orman yangınları, ABD'de gerçekleşen büyük kasırgalar, ülkemizde ve diğer birçok ülkede yaşanan ve binlerce insanın yaşamına son veren seller iklim krizinin yeryüzü üzerinde izlenen etkileridir” ifadeleri kullanılırken, “Ülkemizin bulunduğu Akdeniz Havzası coğrafyası da iklim krizine karşı yerkürenin hassas bölgeleri arasındadır. Akdeniz Havzası'nda 2°C'lik bir sıcaklık artışı gerçekleşeceği bu sebeple de beklenmeyen hava olayları, sıcak hava dalgaları, orman yangınlarının sayısında ve etkisinde artış, kuraklık ve bunlar dolayısıyla biyolojik çeşitlilik kaybı, turizm gelirlerinde azalma, tarımsal verim kaybı yaşanacağı öngörülmektedir” dendi.

RAPORDA İKLİM KRİZİ ADINA VERİLEN TAVSİYELER

İklim Krizi ve Türkiye Raporu'nda iklim değişikliği ve krizi için tavsiyeler verildi. Verilen tavsiyelerde temel vurgu konuyla ilgili eğitimler verilmesiydi. Tavsiyeler ise şöyle;

“1-Bireylerin bilinçlenmesini ve iklim değişikliği konusunda kapasitelerinin artmasını sağlayacak eğitimler düzenlenmelidir.

2- Ev içi tasarruf ve atık yönetimi konusunda çeşitli teşvikler yapılmalı ve bireyler yönlendirilmelidir. Ev içi gıda atıklarının toplanıp kompost yapılması teşvik edilmelidir.

3- Yaş grubu fark etmeden enerji tasarrufu, su tasarrufu gibi konularda aile bireyleri duyarlı olmalıdır.

4- Atık ve enerji tüketimine bağlı olarak bireylere sınırlar getirilmeli, periyodik aralıklarla denetim ve yaptırımlar uygulanmalıdır

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi hazırlanan rapor 4 ana başlıktan oluşurken başlıkların tamamı şöyle; “İklim Krizi Nedir?”, “Kısaca İklim Değişiminin Etkileri”, “İklim Krizine Giden Süreci Kavramlarla Haritalandırılması”, “Küresel Isınma Nedir?”, “Sera Etkisi Nedir?”, “İklim Değişikliği Nedir?”, “Türkiye'de İklim Krizinin Etkileri”, “İklim Değişikliği ile Mücadelede Uluslararası Yükümlülükler ve Türkiye”, “Rio Konferansına Giden Süreç”, “2000'li Yıllar”, “2020 Sonrası: Paris Anlaşması”, “Değerlendirme”, “İklim Eylem Planı”, “Ulusal İklim Eylem Planı Önerileri”, “Yerel İklim Eylem Planı Önerileri”, “Bireysel İklim Eylem Planı Önerileri” ve “Tavsiyeler”

Avustralya

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