Dünya basını yakından takip ediyordu! Selçuk Bayraktar'dan AKINCI PT-3 açıklaması: Daha fazla yerde tutamadık

AKINCI Prototip 3 ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Uçuşa ait görüntüleri Baykar, Twitter hesabından paylaştı.



Uçuş öncesi açıklamalarına yer verilen Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "27 Mart 2021. Bugün AKINCI Prototip 3 ilk uçuşunu yapacak inşallah. Birazdan bütün kontrolleri tamamlayıp havalandırmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Bayraktar test sonrası ise, "AKINCI Prototip 3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Yerde bazı ilave testlerimiz olacak. Sonrasında da hangara dönecek." diye konuştu.

Dünya yakından takip ediyor



Türkiye'nin sınır ötesindeki başarılı operasyonlarında ve Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan karşısında kazandığı zaferde adından söz ettiren SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'ın porojeleri dünya basını tarafından da yakından takip ediliyor. AKINCI Prototip 3'te dünyanın ilgisini üzerine çekmişti.