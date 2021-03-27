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Devlet Bahçeli'den Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki cami saldırısına ilişkin sert sözler!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, twitter hesabında Kıbrıs Rum Kesimi'nde camiye yapılan saldırıyı kınayarak, Mora Ayaklanması ile mesaj paylaştı.

Güncel / 27 Mart 2021 Cumartesi 14:30
Devlet Bahçeli'den Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki cami saldırısına ilişkin sert sözler!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, twitter hesabında Kıbrıs Rum Kesimi'nde camiye yapılan saldırıyı kınayarak, Mora Ayaklanması ile mesaj paylaştı.

Devlet Bahçeli'nin paylaşımları şöyle;

Kıbrıs Rum Kesimi’nin Limasol kentindeki bir camiye yönelik nefret dolu saldırıları lanetliyorum. 1821 Mora ayaklanmasının 200.yıldönümü münasebetiyle Türklere ölüm sloganları atanlar, cami duvarlarına mavi boyayla haç resmi çizenler alçaktır, korkaktır, günahkârdır.

Mora ayaklanması, Türk milletinin geçmişine damga vuran kanlı ve kahredici facialardan birisidir. Ve bu ayaklanmada gerçek manada bir soykırım yaşanmıştır. 40 bine yakın Müslüman Türk katledilmiştir. Ne ibretliktir ki, beşeriyet bu toplu katliama karşı hala suskundur.

Müslüman Türk’ün kanından beslenen canilerin torunlarına tavsiyem, sabrımızı taşırmamaları, tahrik ve tacizlerinden derhal vazgeçmeleridir. Çünkü Mora ayaklanmasının rövanş sayfası henüz görülmemiş, bu hesap henüz kapanmamıştır.

Bu vesileyle Mora ayaklanmasında şehit edilen, şiddet ve dehşet tüneline sokularak hayatlarını kaybeden Müslüman Türklere Allah’tan rahmet diliyor, hepsini saygı ve şükranla anıyorum. Kanımız hala yerdedir, günü geldiğinde bedeli muhasım odaklara elbette ödettirilecektir.

Devlet Bahçeli

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