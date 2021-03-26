CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye savunma: Niye eleştireyim?

Fox Tv'de kendisine yöneltilen soruları yanıtlıyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin HDP ile ilgili eleştiri yapmamasına dair soruya; muhalefetle neden uğraşayım onlara neden dokunayım iktidar değiller diyerek HDP'yi korudu.



HDP ile ittifakın bozulmasını istemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de kendisine yöneltilen 'HDP'yi niye eleştirmiyorsunuz?' sorusuna 'Neden eleştireyim. Onlar hükümet mi? Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. İttifakı bozmaya çalışıyorlar' cevabını verdi.

