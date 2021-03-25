Şarkıcı Ebru Polat'ın son görüntüsü korkuttu!

Son dönemde yaptığı açıklamalar ve dikkat çeken sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Ebru Polat, son görüntüsü ile sevenlerini korkuttu. Ebru Polat, sevgilisi Tolgahan Yıldız'la katıldığı törende koltuk değneğiyle yürürken görüntülendi.



Posta'nın haberine göre; Ebru Polat, evde talihsiz bir kaza geçirdiğini ifade ederek şunları söyledi: 'Evde yürürken ayağım takıldı, merdivenden düştüm. Ayak bağ dokum yırtılmış üçüncü dereceden'







Açıklamalarına devam eden Ebru Polat salık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Polat, 'Tedavi oldum. Şimdilik kötü bir şey yok. Doktorlar iyi olduğumu ve iyileşeceğimi söylediler' dedi.