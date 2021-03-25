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İsrail televizyonundan flaş iddia! İran İsrailli şirketin gemisini vurdu!

İsrail'in Kanal 12 televizyonu tarih belirtmeksizin verdiği haberde, İran'ın İsrailli şirkete ait bir kargo gemisini Umman Denizi'nde füzeyle vurduğunu ileri sürdü.

Dünya / 25 Mart 2021 Perşembe 20:30
İsrail televizyonundan flaş iddia! İran İsrailli şirketin gemisini vurdu!

Televizyonda yayınlanan habere göre, İsrail'e ait bir yük gemisi Tanzanya'dan Hindistan'a gittiği sırada Umman Denizi'nde saldırıya uğradı.

Herhangi bir kaynağa dayandırılmayan haberde, söz konusu kargo gemisinin İran tarafından füzeyle hedef alındığı öne sürülürken, gemide hasar meydana geldiği fakat can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Haberde, geminin rotasına devam ettiği ve Hindistan'a ulaşınca hasar tespiti yapılacağı kaydedildi.

İddia edilen saldırının tarihine dair bilgi verilmezken, habere ilişkin İsrailli yetkililer henüz açıklama yapmadı.

HindistanUmmanİsrailTanzanya

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