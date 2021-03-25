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Hakan Ural'dan Başkan Erdoğan'ı eleştirenlere tokat gibi cevap!

Sunucu Hakan Ural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirenlere seslenerek "Yaptıklarından dolayı ve çocuklarımıza daha iyi bir hayat sağladığı için teşekkür etmelisiniz" dedi.

Güncel / 25 Mart 2021 Perşembe 20:08
Hakan Ural'dan Başkan Erdoğan'ı eleştirenlere tokat gibi cevap!
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Kanal D'nin hafta içi her sabah ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğunu üstlenen Hakan Ural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da övgü dolu sözlerle bahsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapılan eleştirileri yersiz bulduğunu söyleyen Hakan Ural, Erdoğan'ı neden eleştiriyorsunuz diye sordu.

'Çocuklarımıza daha iyi bir hayat sağladığı için teşekkür etmelisiniz'

Canlı yayında konuşan Hakan Ural, 'Erdoğan'ı neden eleştiriyorsunuz? Erdoğan'ın yaptıkları ve çocuklarımıza daha iyi bir hayat sağladığı için teşekkür etmelisiniz. Adam hiçbir şey yapmasa bile yol yaptı ve o yol sizin arsalarınızın yakınından geçince, arsalarınız değerlendi' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın doğum gününü kutlamıştı

Geçtiğmiz günlerde 67'nci yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kendi Instagram sayfasından kutlayan Hakan Ural, “Doğum günün kutlu olsun Reis, Allah tüm sevdiklerinle sağlıklı huzurlu mutlu nice uzun yaşlar kutlamanı nasip etsin. Devletine millet,ne emeğinin hakkı ödenmez hizmetlerin saymakla bitmez, Allah razı olsun.” notunu düşmüştü.

Hakan Ural

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