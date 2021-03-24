USD (Alış - Satış) : 7,81 - 7,82 EURO (Alış - Satış) : 9,29 - 9,31

Elon Musk ve Jeff Bezos'un yıllar önce birlikte çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı!

Dünyanın en zengin iki insanı Jeff Bezos ve Elon Musk'ın 2004 yılında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Şimdilerde araları kötü olan ve sürekli atışan iki milyarderin 17 yıl önceki halleri sosyal medyada gündem oldu.

Güncel / 24 Mart 2021 Çarşamba 00:35
Elon Musk ve Jeff Bezos'un yıllar önce birlikte çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı!

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, uluslararası kamuoyunu dünyanın en zengin iki insanıyla ilgili nostaljiye sürükledi. 2004 yılında çekilen karede bir yanda e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, diğer yanda Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin kurucusu Elon Musk yer alıyor. Bu karenin sosyal medyada yayılmasının ardından ikili arasındaki kıyasıya rekabet yine çok konuşuldu.



BİRBİRLERİNİ SÜREKLİ ELEŞTİRİYORLAR

Bezos günümüzde Musk'ı Mars'a insan gönderme planıyla eleştirirken, Musk ise Bezos'u 'kopyacı' olmakla suçluyor. Fotoğrafın sosyal medyada viral olmasının ardından Musk, "Vay canına, bunun 17 yıl önce olduğuna inanmak zor" ifadelerini kullandı.

Jeff Bezos ve Elon Musk'ın 17 yıl önce çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

BEZOS'LA MUSK ARASINDA KIYASIYA REKABET

Forbes'un son verilerine göre Jeff Bezos 181 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı. Musk ise 170 milyar dolarla onu ikinci sırada takip ediyor.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement