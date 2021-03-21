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Rusya'da ders niteliğinde şaka! Dayağı görenler hemen maskelerini taktı

Rusya'da bulunan bir alışveriş merkezinde 2 sosyal fenomen ders niteliğinde bir şaka yaptı. Fenomenlerden biri güvenlik görevlisi kılığına girerken, diğeri de maskesiz dolaşan müşteri kılığına girdi. Güvenlik görevlisi kılığına giren fenomen arkadaşını dövmeye başlarken, maskesiz müşterinin copla dayak yediğini gören diğer insanlar ise dayak yememek için maskelerini takmaya başladı.

Güncel / 21 Mart 2021 Pazar 11:54
Rusya'da ders niteliğinde şaka! Dayağı görenler hemen maskelerini taktı
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Rusya'nın başkenti Moskova'da bir alışveriş merkezinde koronavirüse karşı korunmak amacıyla maske takmayanlara ders niteliğinde şaka yapıldı.

Biri güvenlik görevlisi kılığına girdi

Biri güvenlik görevlisi kılığına, diğeri de maskesiz dolaşan kişi rolüne giren 2 sosyal medya fenomeni, maske takmayanlara korku yaşattı.

Dayağı görünce maskelerini taktılar

Güvenlik görevlisi, AVM'de maskesiz dolaşanların önünde diğer sosyal medya fenomenini copla dövdü. Onu gören diğer maske takmayanlar ise dayak yememek için panikle maskelerini taktı.

2 fenomen açıklamada bulundu

Şakayı yapan iki fenomen, insanların sağlıklarını düşündükleri için değil yalnızca güvenlik güçlerinin sert kurallar uygulamasıyla maske taktıklarını söyledi.

Dayak

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