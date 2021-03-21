İdlip'te hain saldırı! 6 sivil öldü 16 kişi yaralandı

Suriye'de Esad ve İran'ın kontrolündeki Esad destekçisi terörist grupları, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesi ihlal etti.



El Eterip ilçesindeki bir hastaneye karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenlendi.



Saldırı sonucu biri çocuk biri kadın 6 sivil hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 15 sivil ise yaralandı.



Çevre hastanelere kaldırıldılar



Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Ofisi Sorumlusu İbrahim Ebu Layis olaya ilişkin yaptığı açıklamalarda, sivil savunma ekiplerinin yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdığını söyledi.







MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; " Esed rejimi yine Suriyeli masum sivillere acımasızca bir saldırı gerçekleştirdi. İdlib Atarib'deki bir hastaneye yapılan top atışlarıyla 1'i çocuk olmak üzere 5 masum sivil rejim tarafından katledildi. Hastaneyi vurarak yine insanlık suçu işleyen rejim 10 sivili de yaraladı." denildi.

