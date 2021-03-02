Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısının ardından net mesaj!

İletişim Başkanlığı Savunma Sanayii İcra Komitesi gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere Başkan Erdoğan önderliğinde toplandı. Toplantı sonrasında alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI



Savunma Sanayii İcra Komitesi, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konular ele alındı. Bu kapsamda haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, muhtelif platformlar, modernizasyonlar ve yeni teknolojilere ilişkin çeşitli projeler karara bağlandı.



Türk savunma sanayiinin açık veya gizli ambargolarla hedef alındığı vurgulanan toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde daha güçlü ve sistematik çalışmanın, kurumlar arası koordinasyonun ve maliyet etkin yönetimin önemine dikkat çekildi.



Açıklamada, "Türkiye yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla, tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir." denildi.