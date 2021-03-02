Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı!

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.



KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ



Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişikliğe gidildi.



Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi'ne; Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı da katılacak