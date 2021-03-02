Ömer Çelik'ten İnsan Hakları Eylem Planını eleştirenlere sert tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gün içerisinde açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "18 yıldır devam eden reform ve dönüşümlerin, daha üst seviyelere çıkarılması için her alanda insanı merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanan 'İnsan Hakları Eylem Planı' hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



18 yıldır devam eden reform ve dönüşümlerin, daha üst seviyelere çıkarılması için her alanda insanı merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanan “İnsan Hakları Eylem Planı” hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan reformlar insanımız ve ülkemiz içindir. Planı, açıklanmasının birinci dakikasından itibaren kötülemeye başlayanların derdinin insan hakları olmadığı açıktır. İnsan hakları adı altında başka şeyler peşinde koşanların rahatsız olması normaldir.