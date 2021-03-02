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MİT Başkanı Hakan Fidan 'çığır açıyoruz' deyip duyurdu!

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, teşkilatın 2020 faaliyet raporunda, önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan "Teşkilat olarak oyun değiştiren stratejiler üretme, istihbarat alanında yeni metotlar geliştirme, değişime en hızlı ve esnek şekilde uyum sağlama gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Güncel / 02 Mart 2021 Salı 07:15
MİT Başkanı Hakan Fidan 'çığır açıyoruz' deyip duyurdu!

Teşkilatın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde her geçen gün daha güçlü, etkin ve saygın bir yapıya dönüştüğünü vurgulayan Fidan, geçtiğimiz yılın analizini yaptığı yazıda şunları kaydetti:

Ülkelerin siyasi, ekonomik, sosyal sistemlerinin sınandığına, bölgesel ve küresel ittifakların değişimler geçirdiğine, tehditlerin nicelik ve nitelik itibariyle çeşitlenerek etkisini artırdığına şahit olduğumuz günlerden geçmekteyiz. Teşkilatımız, özellikle koronavirüs salgını gölgesinde geçen 2020 yılında uluslararası sistemde yaşanan dönüşüme ve kendini farklı şekillerde üreten tehditlere karşı devletimizin millî çıkarları doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında başarılı çalışmalara imza attı. Teşkilatımız 2020 yılı içerisinde kanunun verdiği yetki ve sorumluluk hâlinde, çatışma bölgelerinde ülkemizin millî çıkarları doğrultusunda aktif görevler üstlenmiş, dış istihbarat alanında etkinliğini artırmış, terörle mücadeleyi uluslararası boyuta taşımış, istihbarata karşı koyma alanında ülkemizi hedef alan casusluk faaliyetlerini deşifre etmiş, teknik istihbaratı çalışmalarının ana bileşeni hâline getirmiştir.

Şehitlik mertebesine hazır gizli kahramanlar…
Teşkilatın gösterdiği azim ve başarılardan dolayı devletin ve milletin beklentisinin arttığına dikkat çeken MİT Başkanı Fidan, yazısında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

Teşkilat olarak, oyun değiştiren stratejiler üretme, istihbarat alanında yeni metotlar geliştirme, kendi tekniğini dünyadaki değişimler ışığında yenileriyle harmanlama, değişime en hızlı ve esnek şekilde uyum sağlama gayreti içerisindeyiz.

Devletimizin köklü kuruluşlarından olan MİT, bir asra yaklaşan tarihin her döneminde ülkemizin bağımsızlığının ve gücünün önde gelen muhafızlarından biri olmuştur. Teşkilat mensupları da yüksek ahlakı kendilerine şiar etmiş, gerektiğinde gözlerini kırpmadan vatan uğruna şehitlik mertebesine erişmeye hazır gizli kahramanlar olarak devletimizin memur ettiği görevlerde tereddütte mahal bırakmadan vatana hizmet etmeye devam edecektir.

Bu vesileyle görevleri sırasında hayatlarını kaybeden şehitlerimizi rahmetle yâd eder, fedakârca emeklerini ortaya koyan tüm kader arkadaşlarıma teşekkür ederim...

Öte yandan raporda, Başkanlığın harcama bilgilerine de kısaca yer verildi. Rapora göre, MİT Başkanlığı geçtiğimiz yıl toplamda 2 milyar 449 milyon TL’lik harcama yaptı.

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