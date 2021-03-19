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MHP'den 5 isim AK Parti kongresine katılacak!

AK Parti 7. Olağan Kongresi 24 Mart tarihinde yapılacak. Kongreye Milliyetçi Hareket Partisi'nden de 5 kişilik bir heyet katılacak. MHP heyetinde yer alan isimleri MHP Genel Başkan Yardımcı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Semih Yalçın duyurdu.

Güncel / 19 Mart 2021 Cuma 18:46
MHP'den 5 isim AK Parti kongresine katılacak!

AK Parti 7. Olağan Kongresi 24 Mart tarihinde yapılacak. Kongreye Milliyetçi Hareket Partisi'nden de 5 kişilik bir heyet katılacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, AK Parti 7. Olağan Kongresi'ne partilerinden katılacak isimleri açıkladı.

24 Mart'ta yapılacak kongreye katılacak isimler şöyle:

"TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın, MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, MHP MYK Üyesi, Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay."

"2023'ÜN MANİFESTOSU OLACAK"

Başkan Erdoğan Cuma Namazını kıldığı Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı

AK Parti'nin çarşamba günü yapılacağı kongresine ilişkin soru üzerine, kongreler için ön hazırlıkları kararlı bir şekilde yaptıklarını belirterek, şu anda sloganlardan, çarşamba günü yapacağı konuşmaya varıncaya kadar her şeyin en ideal şekliyle hazırlandığını söyledi.

Çarşamba günü yapacağı konuşmanın adeta 2023'ün bir manifestosu olacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin gerek insan haklarıyla ilgili yaptığım reform paketi, gerekse ekonomi paketiyle ilgili bütün bunları kapsayan çok daha geniş anlamda bir konuşmayı şu anda planlamış durumdayım. İnşallah çarşamba günü bu konuşmamızı ifade ederek aynı zamanda da tabii AK Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisiyle bir Cumhur İttifakı olarak 2023'e doğru çıktığımız bu yolda, bu dayanışmamızın gereği nelerdir, neler olacaktır, bunları da en güzel şekilde inşallah ifade edeceğiz."

Edip Semih YalçınAk PartiMilletvekiliMilliyetçi Hareket Partisi

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