Meteoroloji uyardı! İstanbul'a kar sürprizi!

Baharı bekleyen İstanbullular kar sürpriziyle karşılaşacak. Pazartesi gününden itibaren etkili olacak yağışlar, sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışına dönüşecek.



İSANBUL'A KAR GELİYOR



Çarşamba günü yurdun büyük bölümünde kar yağışı beklenirken, İstanbul'da da karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.



İzmir’de gece saatlerinden beri etkili olan sağanak yağmur kentin birçok noktasında vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hemen hemen her yağmurda su basan Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda ise yine benzer görüntüler yaşandı.



Meteoroloji'nin raporuna göre salı günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur bekleniyor. Çarşamba günü ise İstanbul dahil tüm Marmara bölgesiyle birlikte iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.