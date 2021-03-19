Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a uyarı: Başkanlığın düşer

Danıştay'dan, belediye başkanlarının belediye şirketlerine ve iştiraklerine meclisin onayı olmadan yönetici atayamayacağı yönünde karar çıktı.



Karara göre; belediye şirketlerine yönetici belirlenirken belediye başkanı yetkisi değil, meclis onayı aranacak.



Gökçek'ten Yavaş'a uyarı: Buradan uyarıyorum



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın alelacele şirket kongrelerini yapmaya başladığını ifade eden eski başkan Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığını açıklamasında uyarıda bulundu.



'Buradan uyarıyorum' diyen Gökçek, Yavaş'a seslenerek, bu durumdan vazgeçmesini aksi takdirde sürecin görevinden düşürülmesine kadar gideceği yönünde bir çağrıda bulundu.



İşte Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı uyaran o ifadesi:



'Bak Mansur buradan ikaz ediyorum. Her şirket için yapılacak ayrı ayrı suç duyurusu, mahkeme kararını uygulamamak ve görevi kötüye kullanmaktan senin başkanlıktan düşürülmene kadar gider.'





